Псковичи «перекурили москвичей», заявили археологи Псковской области

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Псковские археологи сделали открытие о жителях региона в XVIII века. При раскопках были найдены курительные трубки в огромном количестве, сообщает Археологический центр Псковской области в сообществе ВКонтакте.

«На фоне сенсационной новости о находках 20 курительных трубок в Москве мы хотим ответить столице! Вот один пример массовых индивидуальных находок - скопление курительных голландских трубок из археологического раскопа у Палат Поганкина в 2019 году, где за время раскопок было обнаружено более 1000 фрагментов», – написали археологи.

По словам специалистов, такой тип археологической находки очень характерен для культурного слоя XVIII века и представлен в большом количестве практически на любом псковском раскопе, где происходит непосредственное изучение этого периода.