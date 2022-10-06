Беременную сотрудницу незаконно уволили с предприятия в Кунье

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Беременную женщину, работающую на предприятия, незаконно уволили в посёлке Кунья Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2017 году женщина трудоустроилась на предприятие на должность формовщицы. В августе 2022 года женщину уволили за нарушение трудовых обязанностей — единичный прогул.

После проведенной проверки выяснилось, что сотрудница согласно медицинской карте находилась во время прогула у врача. Женщина оказалась беременна, в ходе обследования был установлен срок 11 недель.

Увольнение работника считается незаконным, если происходит во время беременности. Следовательно, сотрудниками правоохранительных органов в адрес директора было вынесено предписание о немедленном устранении нарушения закона.

Женщина была восстановлена на рабочем месте.