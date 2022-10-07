Губернатор Псковской области будет адресно разбираться с жалобами касательно мобилизации

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В последнее время после объявления частичной мобилизации стало появляться множество жалоб от граждан. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращение «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

Все обращения горожан рассматриваются военкоматом, прокуратурой или же правительством региона. По словам губернатора ему пришло более 300 сообщений , в которых граждане утверждают о призыве тех, кто не подходит под критерии частичной мобилизации.

«Каждый случай мы детально разбираем. Более того, все полученные данные оперативно направляются в Прокуратуру области», — сообщил губернатор.

Также, Михаил Ведерников призвал обращающихся проверять свои настройки в соцсетях, с некоторыми гражданами невозможно связаться для уточнения информации из-за закрытых аккаунтов.

«Был даже курьёзный случай, когда наше управление заподозрили в мошенничестве из-за просьбы предоставить контактные данные. Друзья, либо открывайте аккаунты, либо сразу указывайте контактную информацию непосредственно в обращении. Последнее, кстати, предпочтительнее», — подчеркнул губернатор.