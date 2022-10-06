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Общество6 октября 2022 16:23

Эстафету «Я примерный пешеход» провели в великолукском детском саду

Источник:kp.ru

Маленькие великолучане приняли участие в конкурсе-эстафете «Я примерный пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России в Псковской области.

Соревновательные мероприятия прошли между подготовительными группами в детском саду №13 города Великие Луки. Дети поучаствовали в конкурсе на знание ПДД.

Ребятам рассказали о правилах дорожной безопасности, как для пешеходов, так и для пассажиров. Также детям сообщили о необходимости носить светоотражающие предметы в тёмное время суток и затронули тему безопасного перехода проезжей части.

По итогам конкурса, все участники получили светоотражающие элементы и грамоты.