Эстафету «Я примерный пешеход» провели в великолукском детском саду

Маленькие великолучане приняли участие в конкурсе-эстафете «Я примерный пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России в Псковской области.

Соревновательные мероприятия прошли между подготовительными группами в детском саду №13 города Великие Луки. Дети поучаствовали в конкурсе на знание ПДД.

Ребятам рассказали о правилах дорожной безопасности, как для пешеходов, так и для пассажиров. Также детям сообщили о необходимости носить светоотражающие предметы в тёмное время суток и затронули тему безопасного перехода проезжей части.

По итогам конкурса, все участники получили светоотражающие элементы и грамоты.