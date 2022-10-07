Губернатор Пскова прояснил ситуацию насчет экипировки для мобилизованных

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Ситуацию с обеспеченностью призывников в ходе частичной мобилизации прокомментировал губернатор области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«В большинстве случаев наши ребята направляются в учебный центр в Тверской области. Вчера там были главы Новосокольнического и Себежского районов. Они внимательно изучили условия проживания наших бойцов, пообщались с ними. Никаких жалоб и просьб не поступало. Настроение у всех хорошее, боевое», — поделился глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что мужчины одеты, обуты и обеспечены всем необходимым.

Напомним, с 21 сентября в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, в ходе которой необходимо призвать 300 тысяч запасников. Данная цифра составляет 1% от общего мобилизационного ресурса страны.

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