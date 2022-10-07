71 мобилизованного жителя Псковской области вернули из воинских частей

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В Псковской области 71 случай, когда мобилизованных вернули домой из воинской части по различным основаниям. Об этом Михаил Ведерников сообщил в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

Всего в Псковской области вручено более 4000 повесток. При этом призвано на службу из них менее 1500 человек, поскольку в большинстве случаев речь шла об уточнении данных по состоящим на воинском учёте.

Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщал, что в Псковской области продолжается работа с базами данных в военкоматах для возвращения ошибочно мобилизованных граждан.

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