71 мобилизованного жителя Псковской области вернули из воинских частей

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В Псковской области 71 случай, когда мобилизованных вернули домой из воинской части по различным основаниям. Об этом Михаил Ведерников сообщил в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.
Всего в Псковской области вручено более 4000 повесток. При этом призвано на службу из них менее 1500 человек, поскольку в большинстве случаев речь шла об уточнении данных по состоящим на воинском учёте.
Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщал, что в Псковской области продолжается работа с базами данных в военкоматах для возвращения ошибочно мобилизованных граждан.
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