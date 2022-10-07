Комплекс мер для поддержки семей мобилизованных примут в Псковской области

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Власти региона планируют принять необходимые меры для помощи семьям мобилизованных в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«Сейчас мы работаем над пакетом необходимых решений. Псковская область – регион небогатый. Огульно принимать все мыслимые и немыслимые меры поддержки мы не можем», — пояснил губернатор.

Власти региона стараются максимально поддерживать контакт с мобилизованными и их родственниками. «По обращениям будут приниматься те меры, которые потянет наш бюджет и которые сейчас принципиально необходимы получателям», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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