На улице Алексея Алехина в Пскове начался ремонт междворового проезда

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Подрядчик приступил к ремонту проезда от дома №6 до дома №10 на улице Алексея Алехина. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Местные жители давно ждали этих работ, но теперь опасаются, что движение машин станет интенсивнее и будут страдать пешеходы. Администрация города Пскова совместно с подрядчиком и депутатом Григорием Стороненковым нашла решение. Пешеходную зону обустроят на участке от дома № 6 до кабинета врача общей практики. Здесь выполнят отсыпку и утрамбуют виброплитой», — поделился глава адмиснистрации.

После улицы Алексея Алехина аналогичные работы начнутся:

– От улицы Гражданской до дома №116

– У дома №39 на Октябрьском проспекте

– У домов №44,46,48 на улице Рокоссовского

По словам главы администрации на объектах поменяют асфальвтовое покрытие, а на улице Гражданской ещё и отремонтируют тротуар. Работы закончат уже в конце ноября.