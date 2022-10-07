Мобилизованные псковичи были отправлены на службу в ВС России

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Накануне, 6 октября, очередную группу мобилизованных из Пскова отправили служить в Вооружённые силы России. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Не стали бегать и прятаться, поехали защищать наше отечество. Постараемся сделать всё, чтобы вы ни в чем не нуждались, постараемся сделать всё, чтобы вы были спокойны за свои семьи, за своих родных, близких. Всю необходимую помощь и поддержку мы окажем. Псковская область – регион не богатый, не можем на сегодняшний день осуществлять единовременные выплаты, просто не выдержит наш бюджет. Но мы сегодня достаточно детально на совещании обсудили все меры поддержки, которые мы можем принять, и в ближайшие дни первый пакет уже примем», — сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

По его словам, продолжается тесное сотрудничество с Собранием депутатов области. Если финансирования будет мало, то средства планируют извлекать из других статей расходов.

Михаил Ведерников сообщал, что на время учёбы мобилизованные псковичи отправятся в Тверь. Там их экипируют всем необходимым, однако при возникновении вопросов, призывники смогут передать их через своих близких родственников.

Во время проводов у призывников была возможность задать губернатору волнующие их вопросы.

«Если есть жалобы, то можно обращаться в прокуратуру. Мы все обращения ставим на контроль», — сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов.

Представитель митрополита Псковского и Порховского Тихон всем мобилизованным раздал нательный крестик, молитвенник и Евангелие.

«Мы будем молиться, будем ждать целыми и невредимыми. С богом», — добавил Михаил Ведерников.

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