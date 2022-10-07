Более 3 тысяч свадеб сыграли жители Псковской области в 2022 году

.

Более 3 000 браков было заключено в 2022 году за прошедшие 9 месяцев. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«В связи с мобилизацией идем навстречу молодоженам, оказываем содействие в ускоренной регистрации брака. Ничего крамольного в этом нет. И не только мобилизованные обращаются с просьбой об ускоренной регистрации брака. Бывают и другие особые обстоятельства - беременность, угроза жизни, здоровью», – объяснил Сергей Шерстобитов.

По его словам, для проведения ускоренной регистрации необходимо документальное подтверждение, что имеются уважительные причины. Ускорить дату бракосочетания можно и благодаря электронной записи.

«Это удобно для посетителей, не нужно стоять в очередях. Сейчас самые востребованные дни для свадеб - пятница и суббота», – заключил Шерстобитов.

Отметим, что количество браков возросло на 10% в сравнении с прошлым годом.