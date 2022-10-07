Вывоз двух древних книг пресекли на псковской таможне

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Сотрудники таможни изъяли на границе с Латвией две древние книги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Происшествие произошло на пограничном пункте «Бурачки». Гражданка Украины попыталась вывести в страны Евросоюза две старинные книги, разрешительных документов на которые не имела.

Оказалось, что печатные издания женщина попыталась вывезти в сумке с личными вещами. Таможенниками были изъяты IV том полного собрания сочинений Г. П. Данилевского и книга Ottilie Wildermuth «Von Berg und Ca».

«Время оставило след на обеих книгах. Эксперт даст им оценку, определит историческую и культурную ценность. На основании профессионального заключения специалиста будет приниматься дальнейшее процессуальное решение. За прошедший месяц количество попыток вывоза из России незадекларированных старинных предметов и не имеющих разрешений Минкульта РФ на вывоз увеличилось. В сентябре сотрудники таможенного поста пресекли незаконное перемещение книг, икон, открыток, вазы из металла. Все предметы изъяты и направлены специалистам для исследования», — поделился начальник таможенного поста Денис Партоменко.