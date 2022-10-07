Выездное бракосочетание стало менее популярным у псковичей

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После завершения ремонта в псковском Дворце бракосочетания, выездная регистрация брака стала пользоваться меньше популярностью. Об этом сообщил председатель комитета юстиции региона Сергей Шерстобитов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас сразу два зала для торжественной регистрации. Все условия созданы. Кроме того, в этом году регистрация браков также проводилась на прилегающей к Дворцу бракосочетания территории», — поделился председатель комитета. Сергей Шерстобитов также выразил надежду, что эта традиция будет продолжена.

Ранее стало известно, что в текущем году более 3 тысяч пар заключили брак на территории Псковской области.