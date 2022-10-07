Школа №6 в Великих Луках стала победителем в заочном этапе всероссийского конкурса

Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в городе Великие Луки вошла в число победителей заочного федерального конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2022». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете образования Псковской области.

В школе проходит инклюзивная практика «Мы вместе». Практика включает в себя не только сферу образования, но и сферу общественных отношений, таких как труд, общение, развлечения. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обязательно участвуют в занятиях допобразования и внеклассной деятельности наравне с детьми, не имеющими отклонений в развитии.

С 26 по 28 октября пройдёт очный федеральный этап конкурса, на котором 20 школ победителей заочного этапа сразятся за победу.