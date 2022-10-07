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Общество7 октября 2022 12:18

Матери-одиночки в Псковской области регистрируют отцами азиатов

Источник:kp.ru
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В Псковской области матери-одиночки стали регистрировать отцовство мужчин, которые не являются биологическими отцами. Об этом рассказал председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Сергей Шерстобитов отметил, что чаще всего отцовство регистрируют на мигрантов из Средней Азии. Женщины злоупотребляют предоставленным правом в стремлении заработать денег. При этом выплаты матерям-одиночкам прекращаются с момента установления отцовства.

«У нас были случаи, когда мужчины при регистрации отцовства не могут вспомнить имя ребенка. В прошлом году было порядка 60 таких случаев, в этом - около 30», - заключил Сергей Шерстобитов.