Частичная мобилизация породила «свадебный бум» в Псковской области

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Свадебный ажиотаж произошёл в регионе после объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета юстиции области Сергей Шерстобитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Безусловно, сотрудники ЗАГС обладают правом сократить срок подачи заявления на регистрацию брака при наличии уважительных причин», – заявил Сергей Шерстобитов. По словам председателя гражданам стараются идти на встречу в данном вопросе.

Кроме того, спикер сообщил, что в Пскове могут заключить брак и гости города. При условии имеющихся на руках билетах на транспорт, их брак регистрируют сразу. «В данной ситуации не имеет значение прописка брачующихся», – пояснил Сергей Шерстобитов.

В субботу и воскресенье работают загсы в Острове и Локне, остальные дворцы бракосочетания по выходным работают только в субботу. Как оказалось, самыми популярными днями среди брачующихся оказались суббота и пятница.

По словам руководителя комитета юстиции, пандемии оказала существенное влияние на работу загсов. «Пандемия — многому научила. Мы извлекли и положительные уроки — мы сохранили в Пскове предварительную запись, потому что не приходится стоять в очередях», – сообщил Сергей Шерстобитов.

Однако предварительную запись можно осуществить только в областном центре.