Ни одного помилования не получили осужденные в Псковской области за три года

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За три года ни один осужденный не получил помилования. Об этом 7 октября на пресс-конференции ПАИ рассказал Сергей Шерстобитов-председатель комитета юстиции Псковской области.

«За последние три года не было ни одного помилованного. В этом году обратились семь раз, а в прошлом-десять» , – рассказал Сергей. Также он объяснил, как именно проходит процесс помилования.

Лица, находящиеся в местах лишения свободы обращаются непосредственно к президенту. Обращение проходит определенный фильтр и инстанции в Псковской области, и только после этого отправляется к президенту. Сроки рассмотрения обращения и отравления в администрацию президента занимает от 10 до 20 дней.