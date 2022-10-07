Названы самые популярные и необычные имена для детей в Псковской области в 2022 году

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Какими именами чаще всего жители Псковской области называют своих детей, выяснили в комитете юстиции. Об этом председатель комитета Сергей Шерстобитов рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Самыми популярными именами для маленьких псковичек стали: София, Анна, Мария, Василиса, Ксения.

Для мальчиков огласили следующий список: Артём, Михаил, Александр, Максим.

По словам Сергея Шерстобитова самыми необычными именами среди мальчиков признаны: Мартин, Ричард, Потап, Авенир, Нестор, Елизар, Мухаммед Али.

Среди девочек: Паулина, Илария, Мадонна, Северина, Юстина.

Кроме того, председатель отметил небольшой демографический спад. В 2021 году в области родилось 3800 детей, а в этом году всего 3300 малышей.