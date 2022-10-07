Второй этап монтажа Троицкого моста началось в Пскове

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На Троицком мосту в Пскове начался второй этап монтажа главных балок пролетного строения. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Также подрядчик одновременно с этим занимается устройством опалубки и армированием железобетонной стены, по которым будет открыто движение.

Помимо этого, строители занимаются подпорными стенками, дорожной одеждой на подходах к мосту и сопряжениях, водоотводом, коммуникациями и бетонированием на лестничных сходах. На стройке трудятся около 80 человек.

«Чтобы развеять слухи, сообщаю еще раз: прикладываем все усилия, чтобы открыть движение по мосту до конца года для всех видов транспорта и пешеходов», - подытожил Борис Елкин.