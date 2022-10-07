Псковский губернатор вручил награды росгвардейцам за заслуги в СВО

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично вручил сотрудникам и военнослужащим Росгвардии региона почётные медали. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

Участники церемонии получили награды за отличие при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор отметил, что сводный отряд из Пскова находится на Украине с самого начала спецоперации.

«Всё это время область внимательно следит за вашими успехами, с гордостью и радостью воспринимает победы, и каждый раз искренне ждёт вашего возвращения домой целыми и невредимыми. За прошедшие месяцы вы неоднократно доказывали свои мужество, отвагу и высочайший профессионализм, способность выполнять любые, даже самые сложные задачи. И это большая честь для нашего региона», — подчеркнул губернатор.