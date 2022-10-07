Арт-объект установили возле здания Горводоканала Пскова

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Новая инсталляция появилась у здания псковского Горводоканала. Об этом муниципальное предприятие сообщило в своей группе ВКонтакте.

Арт-объект состоит из важных частей магистральных водоводов, которые больше непригодны к эксплуатации. Они были демонтированы в 2021 году во время реконструкции магистральных водоводов.

Инсталляция включает в себя полуметровые части: задвижку и тройник. А также задвижку поменьше с присоединительной частью трубы и пожарный гидрант. С двух сторон арт-объекта также находятся отдельные затворы.

По словам Горводоканала, идею создания металлоконструкции придумали давно. Части, которые могли стать металлоломом, «спасли» своим творчеством инженерно-технические специалисты.

Инсталляция находится на территории офисного здания Горводоканала по адресу улица Советской Армии, дом 49а.

«Работы по благоустройству территории Горводоканала продолжатся. Надеемся, что арт-объект еще обретет постамент, подсветку и станет местом притяжения любопытных псковичей», - отметило предприятие.