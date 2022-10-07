Современный многофункциональный стадион открыли в Великих Луках

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В Великих Луках у лицея №11 открылся новый многофункциональный стадион. Об этом сообщил глава города Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Глава города в своем сообщении выделил вклад компании «Газпром» в развитие города.

«Благодарю руководство компании «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера за то, что несмотря ни на что, Великие Луки уже не первый год являются постоянными участниками программы «Газпром – детям». Сегодняшнее событие – это ещё один шаг в деле развития спорта и популяризации занятий физической культурой среди великолучан», - подчеркнул Николай Козловский.

Новая спортивная конструкция состоит из площадок для бега, прыжков в длину и общефизической подготовки. А также включает в себя места для таких игр, как: мини-футбол, баскетбол, волейбол.

«Уверен, что новая современная спортивная площадка поможет воспитать новых чемпионов, которые обязательно приумножат спортивную славу Великих Лук», - подытожил глава города.