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Общество8 октября 2022 17:51

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Псковской области

Источник:kp.ru
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Выпадение снега на территории Псковской области возможно во второй половине октябра. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По словам синоптика, следующая неделя в регионе предстоит пасмурная, но без сильных осадков. Несильные дожди пройдут в определенных районах. При этом температура воздуха будет ниже – в пределах до 12 градусов.

Тала Нещадимова отметила, что ночами ещё продержатся положительные температуры. В ближайшую неделю не ожидается снега. Однако его выпадение возможно уже во второй половине октября.