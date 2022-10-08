Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Псковской области

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Выпадение снега на территории Псковской области возможно во второй половине октябра. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По словам синоптика, следующая неделя в регионе предстоит пасмурная, но без сильных осадков. Несильные дожди пройдут в определенных районах. При этом температура воздуха будет ниже – в пределах до 12 градусов.

Тала Нещадимова отметила, что ночами ещё продержатся положительные температуры. В ближайшую неделю не ожидается снега. Однако его выпадение возможно уже во второй половине октября.