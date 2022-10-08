Редчайший на планете минерал нашел житель Дно в русле реки Рвовка

Фото: газета «Дновец»

Житель города Дно сделал открытие. В русле реки Рвовка он отыскал редчайший на планете минерал под названием глендонит. Теперь на находку можно посмотреть всем, мужчина передал минерал в дновский музейно-выставочный центр. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает газета «Дновец».

Отыскать минерал в форме многолучевой звёзды практически невозможно, утверждают исследователи. Но как глендонит оказался в Псковской области их не так сильно озадачивает, сколько его первоначальное происхождение.

«Одна из легенд гласит, что впервые глендониты обнаружили поморы, проживающие на берегу Белого моря. Они, ожидая приемлемой погоды для ловли рыбы и морских животных, ходили вдоль берега моря и созерцали диковинные камешки, вынесенные волнами на побережье. Среди них попадались особенно интересные, своим видом напоминающие не то ёжиков, не то кленовые листочки. Поморы назвали эти камни беломорскими рогульками», – пишет издание.

Несмотря на это, у специалистов по нетрадиционной медицине данный «камушек» пользуется спросом. Как оказалось, минералом пользуются люди, страдающие невротическими заболеваниями. Он помогает лечить проблемы, начиная от гнева, заканчивая бессонницей. Но, нужно помнить, что загадочный минерал изучен ещё не до конца. Поэтому доказать его влияние на организм не получится.