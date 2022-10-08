На псковской границе сообщают о провокациях выезжающих из России беженцев

О провокациях беженцев, ожидающих очередь на выезд из России, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Еженедельном видеообращении на своем Телеграм-канале.

«Были случаи, когда по номеру 122 сообщали о пьяных лицах, которые по населённым пунктам катались на машине с украинскими номерами и кричали «Слава Украине». В некоторые дома на окраине Пыталово пытались ломиться такие же люди с непонятными требованиями. В самом посёлке даже в какой-то момент отменили вечерние мероприятия для молодёжи, чтобы избежать возможных конфликтов», – объяснил глава региона.

Несмотря на провокации, глава региона заявил о дальнейшем оказании необходимой помощи для пересекающих границу в Псковской области.

«В этой очереди есть женщины, дети, пожилые люди, которые относятся с благодарностью к вниманию с нашей стороны. Но хулиганское и провокационное поведение будет жёстко пресекаться. Все необходимые поручения даны. И я заранее об этом предупреждаю, чтобы потом не было новостей от иноагентов о притеснении невинных беженцев», – отметил губернатор.

Ранее КП-Псков рассказывали, что иностранцы на границе не принимают помощь от псковичей. Со словами: «подавитесь своими подачками!» они выбрасывают и топчут ногами еду и плащи.