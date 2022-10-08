Пьяный водитель авто вмял пешехода в мусорные баки в Псковской районе

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В Псковском районе 8 октября произошло ДТП с пьяным водителем и пострадавшим пешеходом. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».В

селе Медведево у дома №4б водитель ВАЗ-2114 сбил 30-летнего пешехода. Мужчина оказался заложником мусорных баков. На скорой его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительным данным, за рулём авто водитель находился в нетрезвом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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