Светящиеся кресты напугали жителей Пыталовского района

Светящиеся кресты на объектах инфраструктуры в разных районах Пыталовского района напугали местных жителей. Люди выдвинули предположение, что это сделано якобы руками «инограждан». По их мнению, кресты можно увидеть с помощью дронов и камер даже ночью, поэтому в соцсетях появилось множество желающих выйти на улицы и закрасить непонятные обозначения.

«Просим жителей успокоиться и не наводить панику. Нанесение знаков в виде крестов – это обычный рабочий процесс геодезистов», – успокоили бдительных жителей Пыталовского района в официальном Телеграм-канале Псковской области.

Как оказалось, такой методикой фиксации координатной сетки на местности геодезисты пользуются не так давно. Ранее для этих целей приходилось выбивать вбивать арматуру.

Отвечая на вопрос, откуда так много отметок возникло именно в Пыталовском районе, в Телеграм-канале отметили, что муниципалитет вошёл в программу модернизации образовательных и медицинских организаций на приграничных территориях. Кроме того, в деревне Линово предстоит строительство новой школы.