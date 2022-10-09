До конца 2022 на стадионе «Электрон» в Пскове сдадут большой новый спорткомплекс

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В конце 2022 года на стадионе «Электрон» в Пскове сдадут новый большой спортивный комплекс по программе «Газпром — детям». Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Телеграм-канале.

«Это третий и самый большой спортивный комплекс, который откроется в Пскове в этом году благодаря поддержке главы региона Михаила Ведерникова и Правительства области», – отметил глава города.

Объект практически готов, на нем выполнено газонное покрытие для футбольного поля, скамейки, урны, мини-трибуны по 12 мест.

На спортивном комплексе уже можно увидеть баскетбольные кольца, перекладины, брусья, футбольные ворота, а также яму для прыжков в длину.

В настоящее время идёт процесс укладки бесшовного покрытия из резиновой крошки, в дальнейшем на нем появится разметка для волейбола, баскетбола и лёгкой атлетики.