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Общество10 октября 2022 6:48

Проводы мобилизованных прошли в Опочке

Источник:kp.ru
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Вновь группа из Опочецкого района отправилась на боевую подготовку в рамках частичной мобилизации. Чуть позже мобилизованные направятся служить в Вооружённые силы РФ. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Родные и близкие пришли проводить мобилизованных к военкомату Опочецкого, Красногородского, Себежского районов. Глава Опочецкого района Юрий Ильин выступил с напутственным словом и вручил призывникам наборы из вещей и продуктов, собранных местными жителями.

Напомним, недавно проводы мобилизованных прошли в Пскове. Губернатор области провожал бойцов со словами: «Мы будем молиться, будем ждать целыми и невредимыми».