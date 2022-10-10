Проводы мобилизованных прошли в Опочке

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Вновь группа из Опочецкого района отправилась на боевую подготовку в рамках частичной мобилизации. Чуть позже мобилизованные направятся служить в Вооружённые силы РФ. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Родные и близкие пришли проводить мобилизованных к военкомату Опочецкого, Красногородского, Себежского районов. Глава Опочецкого района Юрий Ильин выступил с напутственным словом и вручил призывникам наборы из вещей и продуктов, собранных местными жителями.

Напомним, недавно проводы мобилизованных прошли в Пскове. Губернатор области провожал бойцов со словами: «Мы будем молиться, будем ждать целыми и невредимыми».