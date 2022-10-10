Кровавый зуб обнаружили в псковском лесу

.

В псковском лесу грибники обнаружили гриб с кровавыми каплями. Подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» поделилась снимком своей интересной находки.

«Впервые встретила такой гриб. Кровавый зуб. Зрелище не из приятных», – прокомментировала фотографию автор. Подписчики в комментариях поделились еще одним снимком гриба, по словам любителей это «и красиво, и жутко» одновременно.

Кровавый зуб ядовитый гриб, с научным названием Hydnellum peckii (Гинделлум пека). Необычный гриб имеет белую шляпку неправильной формы, на которой выделяются красные капли жидкости, очень похожей на кровь. В народе его называют «зуб дьявола» или «клубника со сливками». Высота такого гриба всего 2-3 сантиметра, а шляпка в диаметре 5-10 сантиметров.

Напомним, псковичка поделилась находкой из 313 лисичек в одном из местных лесов. Удивительно, что такой урожай зародился в пределах одной поляны.