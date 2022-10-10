Новые дорожные знаки установили на Запсковье

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Дорожные знаки были демонтированы в нескольких частях Пскова: на пересечении улиц Кузнецкой и Индустриальной, а также Ипподромной улицы и Аллейного переулка. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Данное решение приняла межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения. Однако пока реконструкция Троицкого мост не будет закончена, изменения в схему дорожного движения вносить не будут.

«В целом же решение правильное. Левый поворот через две полосы встречного движения – крайне опасный маневр. В доказательство тому – частые аварии на этом перекрестке. Поэтому в целях безопасности схема дорожного движения здесь будет изменена. Это произойдет, как только откроется движение по Троицкому мосту», прокомментировал ситуацию глава города.