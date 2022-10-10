В госмедиахолдинге Псковской области появились три новых СМИ

Расширение государственного медиахолдинга Псковской области произошло в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации в своём Telegram-канале.

В состав АНО Издательский дом «Медиацентр 60» 10 октября в Великих Луках были включены: портал Luki-news.ru, радиостанция «Европа Плюс» и «Авторадио».

Руководитель медиахолдинга Псковский области Ирина Фёдорова сообщила, что пока будет производиться донастройка редакционной политики СМИ, которые вошли в региональный медиахолдинг. Коллектив редакций осуществит переход в «Медиацентр 60» в полном составе.

Напомним, в медиахолдинг региона входят: портал «Псковское агентство информации», телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО», «Серебряный дождь» и «Радио Дача» в Пскове, региональные редакции «Комсомольской правды в Пскове» и «Аргументов и Фактов», газета и сайт «Псковская правда», а также 26 изданий мунипалитетов по Псковской области. Теперь, когда к «Медиацентр 60» присоединились великолукские коллеги, количество СМИ в области увеличилось до 38