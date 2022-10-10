Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 10:53

Житель Печорского района незаконно выловил около 200 окуней

Источник:kp.ru
.

.

Браконьер из Печорского района сетью ловил рыбу на Псковском озере. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рыболовом оказался 51-летний житель Печорского района. Правоохранителям удалось поймать браконьера на месте. Были изъяты сети, улов и лодка с мотором. Мужчина выловил более сотни особей плотвы, около 200 окуней. Кроме того были обнаружены судак, густер, щука и рыба других пород.

Ущерб, который мужчина нанёс природе, пока устанавливается. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.