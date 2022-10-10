Житель Печорского района незаконно выловил около 200 окуней

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Браконьер из Печорского района сетью ловил рыбу на Псковском озере. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рыболовом оказался 51-летний житель Печорского района. Правоохранителям удалось поймать браконьера на месте. Были изъяты сети, улов и лодка с мотором. Мужчина выловил более сотни особей плотвы, около 200 окуней. Кроме того были обнаружены судак, густер, щука и рыба других пород.

Ущерб, который мужчина нанёс природе, пока устанавливается. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.