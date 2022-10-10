Названа дата прощания с псковским журналистом Андреем Виноградовым

.

Псковский поэт, журналист, фотограф Андрей Виноградов скоропостижно скончался 7 октября. Прощание будет проходить в храме Анастасии Римлянки (по адресу Октябрьский проспект, дом 9) 11 октября в 11:00. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского агентства информации.

Похороны журналиста пройдут в Выбутах. «У Андрея остались родители, пережившие блокаду Ленинграда. Им очень тяжело. Если у вас есть возможность помочь со средствами на создание хорошего памятника Андрею в Выбутах, семья будет вам очень благодарна», сообщил друг и компаньон Андрея Виноградова Алексей Куренков.

Оказать помощь семье Андрея Виноградова можно с помощью перевода по номеру телефона: +79602277722 ( номер привязан к карте Сбербанка).

«При необходимости всегда можно обратиться ко мне, я на связи. И, кому это близко, помолитесь за Андрея... », подчеркнул Алексей Куренков.