Учения личного состава колонии состоялись в Себежском районе

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Учебная тревога по ликвидации массовых беспорядков состоялась в исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору Себежского района. Об этом сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Легендой для учений послужили действия группы лиц, которые якобы спровоцировали беспорядок и выдвигали требование освободить одного из заключённых. Осужденные начали драку, к ним стали присоединяться другие. Драка переросла в массовое неповиновение. Для урегулирование конфликта осужденные стали выдвигать невыполнимые требования, переговоры не увенчались успехом. Сразу после поступления сообщения о происшествии весь личный состав ИК, а также аппарата управления и подведомственных учреждений УФСИН был поднят по тревоге.

По указанию руководителя оперативного штаба, начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова к месту происшествия выдвинулся сводный отряд. Сотрудники ликвидировали очаг беспорядка и осужденные были обезврежены.

«Подобные учения в первую очередь обучают личный состав действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, позволяют обеспечить повышение профессионального мастерства сотрудников. Поставленные задачи тактико-специального учения выполнены в полном объеме, действия участников были скоординированными и слаженными», – подытожил начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.