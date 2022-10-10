В псковской больнице мать угрожала навредить своему ребёнку-инвалиду, чтобы погасить долг

.

Жена предпринимателя из Санкт-Петербурга устроила настоящий скандал в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАИ.

Женщина угрожала устроить голодовку и причинить вред здоровью своего ребёнка-инвалида, если долг ее мужа не погасят. О своих действиях она сообщила редактору телеканала «Первый Псковский» в смс-сообщении, чтобы история приобрела известность.

По словам главврача больницы Евгения Панферова, женщина действительно обратилась к нему с просьбой погашения задолженности по контракту, заключенному с предпринимателем из Санкт-Петербурга.

«В приёмную главврача она пришла не одна, а со своим ребёнком. Информацию о его здоровье я давать не могу, могу лишь сказать, что он серьёзно болен, и ему требуется регулярный приём препаратов. Сидя в приёмной главного врача, она заявила, что, если ей прямо сейчас не отдадут деньги в руки, она не будет давать ребёнку необходимые лекарства. А это могло повлечь определённые последствия для его здоровья. Кроме того, она сообщила, что объявляет голодовку и будет сидеть в приёмной, пока не получит деньги», — прокомментировал ситуацию Евгений Панфёров.