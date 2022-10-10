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Общество10 октября 2022 14:04

Новая школа на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове скоро будет достроена

Источник:kp.ru
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Работа по обустройству школа на улице Юбилейной в Пскове, рассчитанной на 825 мест, скоро закончатся. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На территории школы организовано восемь площадок для отдыха и спорта, а также размечена парковка и пешеходные дорожки, высажен газон и зелёные насаждения. «Готова внутренняя отделка, идет пуско-наладка вентиляции, слаботочных систем, видеонаблюдения», — сообщил глава администрации.

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Сейчас также планируется закупить в школу необходимое оборудование и мебель. Также продолжаются работы по укладке труб для подключения водопровода и канализации.

«Школа строится по нацпроекту "Образование" и призвана сократить вторую смену. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям "Доступной среды"», — сообщил Борис Елкин.

По словам главы администрации работа идёт чётко по графику. Планируется, что объект будет сдан к 1 декабря.