«Шум моторов распугал медведей»: жители Бежаницкого района нашли плюс в проведении авторалли

Фото из архива КП

Жители Бежаницкого района Псковской области рассказали, чем оказалось полезно проведение авторалли. Об этом стало известно из Telegram-канала Псковского агентства информации.

Традиционно на территории Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов ежегодно проводится авторалли. Жители Бежаницкого района сообщили о плюсах такого мероприятия.

«Шум моторов автомашин распугал медведей, и теперь люди могут спокойно сходить в лес за грибами», — сообщили местные жители.

Ранее сообщалось, чем обернулось участие в Кубке России по ралли в Новоржеве, для экипажа №36.