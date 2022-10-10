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Общество10 октября 2022 14:24

«Шум моторов распугал медведей»: жители Бежаницкого района нашли плюс в проведении авторалли

Источник:kp.ru
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жители Бежаницкого района Псковской области рассказали, чем оказалось полезно проведение авторалли. Об этом стало известно из Telegram-канала Псковского агентства информации.

Традиционно на территории Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов ежегодно проводится авторалли. Жители Бежаницкого района сообщили о плюсах такого мероприятия.

«Шум моторов автомашин распугал медведей, и теперь люди могут спокойно сходить в лес за грибами», — сообщили местные жители.

Ранее сообщалось, чем обернулось участие в Кубке России по ралли в Новоржеве, для экипажа №36.