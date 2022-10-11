Молодая пара из Пскова выдала чужой автомобиль за свой при продаже

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Парень с девушкой решили продать чужую машину, выдав ее за свою собственность. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 6 октября злоумышленники похитили авто марки «Сузуки» на Рижском проспекте. Сотрудникам полиции удалось быстро установить личности грабителей. Похитителем оказался безработный, ранее судимый мужчина 1992-го года рождения и неработающая девушка 2001-го года рождения.

Скорее всего, злоумышленников привлекло то, что машина стояла во дворе и давно не использовалась. Оказалось, «Сузуки» была неисправна и этим обвиняемые решили воспользоваться. Пара нашла скупщика через интернет и попыталась продать авто, выдав его за свое. Скупщик с помощью эвакуатора вывез транспортное средство, заплатив «владельцам» сто тысяч рублей. Позже настоящий владелец обнаружил пропажу своего авто и обратился в полицию.

В отношении пары возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль нашли и изъяли. Расследование продолжается.