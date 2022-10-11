Делегация от Псковской области навестила мобилизованных в Твери

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Делегация от Псковской области во главе с замгубернатора Александром Серавиным по поручению губернатора Михаила Ведерникова побывала в Твери, где дислоцируются призванные из Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«С собой привезли гостинцы, посылки от родных и проверили условия пребывания призывников. На данном этапе всем необходимым они обеспечены», – отметил губернатор Михаил Ведерников в социальных сетях.

В ответ мобилизованные также передали приветы родным, которые с нетерпением ждут мужчин дома:

«Хочу два привета передать, – обратился на камеру мобилизованный из Пскова, – один своей Натуле. Привет! Живой, здоровый, все нормально. Бог даст – скоро увидимся. Ну, а второй привет своему другу по переписке. Обещание выполнил – добавил. Так что, отдельно губернатору горячий, пламенный привет от пацанов. Все в порядке, одели, кормят. Все будет хорошо. Настрой на выполнение поставленной задачи».

«Меня побудило то, что я смогу и показать родителям, что я тоже могу защищать Родину, своих детей, свою жену, своих любимых знакомых и близких, – объясняет другой мобилизованный пскович. – Дома меня ждет доченька – 11 лет, Настя. Привет вам всем родным, всего доброго. Вернусь обязательно!».

Фото: скрин видео

«Действительно, очень приятно чувствовать поддержку родственников. Когда мы понимаем, что за нами тыл, надежный тыл. Коллеги периодически звонят. Я в четвертом лицее работал учителем, практически весь коллектив поддержал меня в моем начинании. Детей надо учить защищать Родину искреннем чувством. Поэтому поддержка области, поддержка Пскова для нас очень важна. Мы здесь частично сформированы с нашими великолукскими друзьями, с нашими псковскими, объединяемся сейчас с Тверью. Поэтому победа будет за нами!», – заключил псковский мобилизованный.

Условия содержания призванных в рамках объявленной мобилизации и их обеспечения – на особом контроле не только региональных, но и местных властей. В частности, ранее Главы Себежского и Новосокольнического районов Леонид Курсенков и Виталий Соловьев навестили земляков, которые будут проходить обучение в рамках частичной мобилизации. Мобилизованные были рады увидеть в посылках рисунки и письма детей. Из них мужчины сделали выставку.

В Новоржевском районе миссию обеспечения мобилизованных всем необходимым взяли на себя депутаты районного собрания и сами жители: депутаты обеспечили всех призывников (их в районе порядка 30) термобельём, главы волостей собирали вещи первой необходимости, родные призывников собрали посылки. Проведать земляков и передать посылки в Тверь поехал депутат Николай Соколов. Отметил, что парни там сыты, обеспечены всем необходимым, настрой у всех боевой.