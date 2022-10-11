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Общество11 октября 2022 7:59

Фасадные работы Варваринской церкви в Печорах завершены на 99%

Источник:kp.ru
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Ремонт фасада храма в Печорах подходит к концу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Памятник уже обшили вагонкой, созданной мастерами по историческим эскизам, и нанесли противопожарное покрытие.

Печорские мастера изготавливают декоративные карнизы, после чего займутся их установкой. Кроме того, для храма вручную создавались отливы окон и цоколя фундамента из кровельного железа.В настоящее время производится установка наличников и доборов на окна здания.

Напомним, церковь не ремонтировалась с момента постройки в XVIII веке. Скоро планируется завершить ремонтные работы.