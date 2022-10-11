Псковский фотограф взяла главный приз на французском фестивале

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Фотограф из псковской фотостудии «LIS» Марина Саломахина получила главный приз на фестивале фотографии во Франции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Во французском городе Фрежюсе прошёл IV Фестиваль сюрреалистической фотографии, организатором которого выступил фотоклуб ForumJulii. Работа псковички получила звание «Лучшей сюрреалистической фотографии».

В Европе Фестиваль во Франции считается одной из крупнейших фотовыставок сюрреалистических работ. Мероприятие проходит в рамках культурного сотрудничества между Псковом и Фрежюсом, начало которому было положено в 2021 году. Фестиваль поддерживает мэрия города Фрежюса.