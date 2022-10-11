Шерстяные носки связала 85-летняя жительница Новоржевского района для военнослужащих

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Акция «Посылка солдату» прошла в Новоржевском районе. Прицеп с гуманитарной помощью для военнослужащих в минувшие выходные отправился в Белгородскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Со всего района бабушки-пенсионерки приносили вязаные носки. Так, 85-летняя Анна Ивановна, проживающая в деревни Вески, связала 20 пар носков и отдала в рамках акции два мешка сушёных яблок.

Жители района приносили тёплые вещи, посуду, картошку и заготовки, банки тушёнки. Из деревни Заречье было передано 50 килограмм мёда. Фермером Александром Павленко был передан мешок сушеноно иван-чая.

«Продукты, термобелье, одежда теплая, стиральный порошок, сигареты, лекарства – с трудом забили в машину и прицеп», —сообщил депутат района Николай Соколов.

Кроме того, жители несли даже деньги, собрали около 70 тысяч для военнослужащих.

Гуманитарная помощь уже доставлена в Белгородскую область. Военнослужащие выражают благодарность жителям Новоржевского района.