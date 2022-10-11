Псковичам сообщили о зарплатах в автосфере

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В автомобильном бизнесе конкуренция составляет всего 1-2 человека на место. Такой показатель намного ниже нормы по рынку труда. Об этом сообщил сайт hh. ru.

Спрос на качественные кадры в автобизнесе в Псковской области вырос на 3 %. В регионе наблюдается дефицит специалистов в данной сфере.

Самый большой спрос на работников в автомобильном бизнесе наблюдается в Пскове (78% вакансий из всех остальных), в Великих Луках (17 %) и Родины (4 %). Больше всего владельцы автобизнеса нуждаются в менеджерах по продажам, слесарях, автомеханика, разнорабочих, автомойщиках и электриках.

«При этом, несмотря на спрос на новых специалистов, компании-работодатели из Псковской области не спешат поднимать зарплаты в сфере автобизнеса. Так, средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в сфере автобизнеса в области составляет 47 100 рублей, что на 5% меньше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов этого бизнеса. Так, за год предлагаемая зарплата выросла для автослесарей на 33% и составляет 60 000, для сварщиков на 12% и достигла 98 000. За год средняя предлагаемая зарплата сократилась для водителей на 21% ( составила 50 000 рублей ) и для менеджеров по продажам -4% (составила 37 500 рублей)», — говорится в сообщении.

У жителей региона запросы чуть ниже. Местные граждане, ищущие работу сфере автобизнесе, запрашивают зарплату не ниже 41 400 рублей.