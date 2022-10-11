Более 250 тысяч рублей на покупки для мобилизованных собрали в Дновском района

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Жители Дновского района собрали внушительную сумму для покупки вещей военнослужащим. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Сегодня хочу высказать слова благодарности всем, кто откликнулся и принял участие в сборе финансовых средств для приобретения вещей, не входящих в состав армейского комплекта экипировки Вооруженных сил Российской Федерации, которые уже приобретены и переданы дновским ребятам», — сообщил глава района Михаил Шауркин.

За пару дней жители Дновского района собрали 253 698 рублей. На них необходимо было приобрести качественные и крайне необходимые вещи, в первую очередь, ориентируясь на пожелания военнослужащих.

Глава района лично приехал к дновцам, побывав в разных пунктах для мобилизованных в Твери, и передал купленные вещи.