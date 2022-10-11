Тарифы ЖКУ могут увеличиться на 9 % с 1 декабря в Псковской области

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Плата за жилищно-коммунальные услуги в России может стать выше с 1 декабря 2022 года, это изменение коснется и Псковской области. ОБ этом сообщает «Псковская правда».

Пока необходимой официальной документации не появилось, однако соответствующее Постановление правительства РФ уже спроектировано. Кроме того, Минэкономразвития спрогнозировало в следующем году, а также в 2024-2025 годах повышение тарифов ЖКУ на 9 %.

Сотрудники коммунальных служб утверждают, что данные изменения действительно лучше всего провести в декабре, а не в середине лета.Заместитель директора теплосетей в Пскове Максим Дешкин отметил, что как раз в октябре-декабре подготавливаются планы на следующий год согласно расчетам. Именно поэтому, при повышении тарифов в декабре, уже с начала года теплосети смогут получать больше средств, которые пойдут на закупку необходимого оборудования и проведение подготовительных работ к следующему сезону.

«Когда же тариф повышается в июле, получается, что мы первое полугодие живём с прежними поступлениями, а при этом цены на необходимые нам материалы уже выросли», – пояснил максим Дешкин.

Также замдиректора теплосетей отметил, что металлопрокат уже подорожал на 40%. По его словам повышение тарифов крайне необходимая мера, так как работы ЖКХ должны проходить без остановки.

Председатель правления Союза собственников недвижимости в области, а также член Общественной палаты Алексей Кириллов согласился с данным мнением. «Индексация платы за ЖКУ оправдана для работающих в этой сфере организаций, потому как цены на комплектующие и поставляемые ресурсы выросли», – сообщил он.