3 тысячи деревьев высадят в Печорском лесу в рамках Всероссийской акции

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В Печорском лесу добровольцы займутся высаживанием трех тысяч саженцев деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом стало известно из официального Telegram-канала Псковской области.

Мероприятие пройдёт 12 октября на участке леса возле Изборска, поворот на деревню Борщевицы.

В акции примут участие волонтёры проекта «Зелёная область», курсанты филиала академии ФСИН во Пскове, студенты «Псковского кооперативного техникума» и сотрудники ГАУ ПО «Псковский лесопитомник».

Организатором мероприятия выступает АНО «Сад памяти».