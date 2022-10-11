В Пскове начал работу центр помощи семьям мобилизованных

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По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в городе открылся центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центр начал работать 10 октября на площадке офиса «Команда 2018» по улице Некрасова, дом 19.

«Здесь, на площадке проектного офиса, сосредоточена вся информация. Кроме того, центр коммуницирует со всеми районами Псковской области. Не сомневаюсь, он станет реальным помощником семьям военнослужащих и мобилизованных граждан Псковской области», — подчеркнула первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Площадка работает в режиме «одного окна». Здесь представители социальной, образовательной сферы, сферы здравоохранения и занятости населения готовы оказать гражданам необходимую помощь. Также сотрудники Пенсионного фонда и центра «Мои документы» обрабатывают обращения жителей. Помимо этого, психологи, юристы, представители банков, нотариальной палаты и судебных приставов оперативно решают вопросы, возникающие у семей мобилизованных. Также в центре присутствуют волонтёры, которые могут помочь с вопросами нестандартного характера.

За минувшие сутки центр помог 7 гражданам, обращающимся по разным вопросам. «Невеста мобилизованного попросила оказать содействие в регистрации брака. Через час молодые официально расписались в ЗАГСе»,— сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Центр работает с 12:00 до 20:00 каждый день. Запись на приём ведётся по номеру телефона 122.