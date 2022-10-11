Жительница Пскова лишилась более 200 тысяч рублей, доверившись мошеннику

.

Псковичка доверилась лжебанкиру и потеряла 200 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Жертвой мошенника оказалась 30-летняя жительница Пскова. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что 7 октября ей позвонил мужчина и представил сотрудником банка. Неизвестный сообщил, что на псковичку собираются оформить кредит, чтобы сохранить деньги, злоумышленник предложил доверчивой женщине взять кредит и перевести средства на «безопасный счет». Псковичка последовала совету мошенника и потеряла 260 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.