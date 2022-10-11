Сергей Трофимов отправился на экскурсию в село Михайловское перед концертом в Пскове

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Российский певец Сергей Трофимов отправился на экскурсию в Пушкинские горы, где посетил село Михайловское. Во время экскурсии по местам Пушкина он не отказывался и от фото с посетителями. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Известный артист путешествует по городам России с юбилейным туром. В июле 2022 года ему исполнилось 55 лет. Поэтому в Пскове он представит свои лучшие композиции: «Я скучаю по тебе», «Московская», «Ветер в голове», «Не покидай меня».

Перед поездкой в Псков знаменитый артист выступил в Туле, где рассказал зрителям, что хотел бы вернуться в город с экскурсией. А вот в Пскове автор шлягеров не устоял и отправился-таки в самое симпатичное место для экскурсий осенью – село Михайловское.