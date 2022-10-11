Лучших художников среди учащихся школ выбрали в Псковской области

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В региональном этапе Всероссийского фестиваля художников юного возраста «Уникум» поучаствовали 72 школьника из образовательных учреждений Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Отборочный этап фестиваля закончился 10 октября. В нем представили свои работы 72 художника из Псковской области. Темой фестиваля была: «Великие имена в истории России».

В региональном этапе в номинации «Изобразительное искусство» победили стали учащиеся ДХШ Пскова Макарий Постников и Арина Мхоян, учащаяся великолукской ДХШ имени А. А. Большакова Варвара Молоткова, учащаяся ДШИ «Центр» города Великие Луки Мария Кудряшова, учащаяся невельского ДШИ Варвара Мелехина.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» лучшими признаны учащаяся ДШИ Пскова Ульяна Прокопенко и учащийся Гавровской СШ МО «Пыталовский район» Руслан Сучков.

Список финалистов будет создан федеральными экспертами на основании работ победителей.